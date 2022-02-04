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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı

İHA

Ağrı’da iki kişinin öldüğü kavga ile ilgili sekiz kişi tutuklandı

Ağrı’nın Patnos ilçesine geçtiğimiz günlerde iki aile arasında yaşanan ve iki kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Ağrı’nın Patnos ilçesinde 29 Ocak 2022 tarihinde saat 10.12 sıralarında Cumhuriyet Caddesinde aralarında husumet bulunan Bilici ve Karahan aileleri arasında meydana gelen 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 11 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıslardan G.K., M.K, O.K, M.Z.S, Ö.K, Ö.K, E.K, T.K olmak üzere 8 kişi tutuklanırken M.B, A.B, B.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgisi olduğu düşünülen ve firar durumundaki iki kişinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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