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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’ten Tekstilkent ziyareti Daire Başkanı Akgül'den Ağrı ziyareti

İHA

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’ten Tekstilkent ziyareti Daire Başkanı Akgül'den Ağrı ziyareti

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ilk olarak "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, “Nuh’un Gemisi” şeklinde tasarlanan kütüphane ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri tarafından Ağrı Dağı markasıyla üretilen hijyen malzemelerinin sergilenmesi amacıyla müdürlükte kurulan stantlarda MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül’ü gezdirdi. Daha sonra Akgül ile bir süre makamında görüşüp il genelindeki mesleki eğitime ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kökrek, Akgül’e 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması öncesinde meslek liselerinde planlanan ve yürütülecek faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Buradan Tekstilkentte üretim yapan atölyelere geçerek tekstil yöneticileri ile ‘Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı” toplantılarını yapan Kökrek ve Akgül, tekstil yöneticilerine 25 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle mesleki eğitim merkezindeki değişikliği anlattı. Mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Kökrek ve Akgül, tekstil atölyelerinde incelemelerde bulunarak burada çalışan gençlerle bir süre sohbet etti. İl merkezi ve ilçelerdeki meslek liselerini ziyaret edecek olan Akgül, meslek liselerinin müdürleriyle bir araya gelecek.
Kökrek ve Akgül’ün ziyaretlerinde Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığında görevli öğretmen Okan Doğan eşlik etti.

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