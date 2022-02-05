Ağrı İl Temsilciliğine Ekrem Bölek getirildi

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Ağrı İl Temsilciliğine, Ağrı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ekrem Bölek getirildi.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Eğitim Gücü Sen Ağrı İl Temsilcisi Ekrem Bölek,”Sendikalar, işçilerin veya işverenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel yönlerden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla kurulan birliklerdir. Kurucu genel başkanımız sayın Oğuz Özat ile ülkemizdeki öğretmenlerin hasret kaldığı apolitik sendikamızı kurduk ve birlikte yola çıktık. Eğitim çalışanlarının sorunlarına yönelik herkesin sustuğu yerde ‘biz buradayız, yanınızdayız’ diyerek yola çıktık. Sendikalar, kuruluş amaçları dışına çıkmamalı, apolitik kalabilmeli diyen eğitim çalışanlarının sesi olduk. Apolitik kalacağımıza olan inancımız, samimi ve cesur söylemlerimiz ile sendikamız, eğitim çalışanlarının huzurunu ve refahını sağlamak amacıyla kuruldu. Sendikamıza Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde atanmış öğretmenler, teknisyenler, memurlar, kadrolu yardımcı hizmetler ve üniversitede görevli akademisyenler, memurlar üye olabilmektedir. Sendikamız, siyasi ideoloji ve tutumdan uzak, arkasına hiçbir siyasi partiyi almadan sadece üyelerinin haklarını korumak, geliştirmek amacıyla yoluna devam edecektir. Gücümüzü sadece eğitim ve bilimden alan bir sendika olarak, sorunlara ve gelişime odaklı çözümler üreterek, tespitler yaparak, yeri geldiğinde eğitim çalışanlarının haklarını gür sesle savunarak yola devam edeceğiz. Son olarak ‘davası hak olanın sesi gür çıkar’ diyerek Türkiye’nin ilk ve tek apolitik sendikası eğitim ve bilim gücü dayanışma sendikasının ülkemize ve medeniyetler beşiği Nuh’un Kenti Ağrı’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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