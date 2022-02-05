Ağrı’da mesleki eğitim bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül’ün katılımıyla “Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulamaları” ile “Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)” bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burçin Uysal Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, ilçe milli eğitim müdürleri, mesleki eğitim merkezi müdürleri, mesleki ve teknik anadolu lisesi müdürleri, sektör temsilcileri ve işverenler katıldı. Toplantıda MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığında görevli öğretmen Okan Doğan tarafından katılımcılara “Mesleki Eğitim Merkezi Programı Uygulamaları” ile “Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)” detaylı bilgilendirme gerçekleştirildi. Toplantı katılımcıların görüş, öneri ve talepleri dinlenmesi ile sona erdi. Daha sonra Akgül, mesleki eğitim çalışmaları kapsamında Eleşkirt ilçesinde incelemelerde bulundu.

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