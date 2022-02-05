Ağrı’da dev buz sarkıtları oluştu

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havanın etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı’da, su deposu tamamen dondu. Evlerin çatılarında, pencere ve balkon boyunu aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.