Ağrı’da dev buz sarkıtları oluştu

Ağrı’da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.
Soğuk havanın etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı’da, su deposu tamamen dondu. Evlerin çatılarında, pencere ve balkon boyunu aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.