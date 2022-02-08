Yüksek kesimlerde evler kar altında kaldı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Ağrı’da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı’da soğuk hava etkisini sürdürürken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek bölgelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köyde evler kar altında kaldı. Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

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