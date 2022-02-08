İranlı dağcıların “Ağrı Dağı” macerasına kar ve tipi engel oldu

Ağrı Dağı’na tırmanmaya çalışan 24 İranlı dağcı, 4 bin 200 metrede etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle tırmanışı tamamlayamadan geri döndü.

Ağrı Dağı’na tırmanmak için Doğubayazıt’a gelen 3’ü rehber olan 24 kişi perşembe günü tırmanışa geçti. İlk geceyi 3 bin 100 kampında geçiren dağcılar, sonraki gün 4 bin 200 metre yüksekliğe ulaştı. Burada kurdukları çadırlarda kalan dağcılar yeniden tırmanışa geçtikleri sırada kar ve tipi etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle tırmanışı yarıda kesme kararı alan dağcılar kara yoluyla Van’a gitti.

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