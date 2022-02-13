Ağrı'da 2241 rakımlı Balık Gölü'nde kış festivali düzenlendi



Ramazan DEMİR/TASLICAY (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 241 rakım ile Türkiye´nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip Balık Gölü'nün tanıtımı ve kış turizmine kazandırılması amacıyla festival düzenlendi.

Taşlıçay Belediyesi tarafından kaymakamlık ile Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın desteğiyle düzenlenen festival, yüzeyi soğuk hava sebebiyle tamamen donmuş Balık Gölü´nde gerçekleştirildi. Diyadin Belediyesi Kadın Çığlığı Erbane Grubunun konser verdiği festivalde, cirit, atlı kızak ve halk oyunları gösterileri yapıldı. İstanbul´dan gelen Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği´nden 6 dalgıç, gölün 1 metreyi bulan buzunu kırarak dalış yaparak fotoğraf çekti. Ağrı Valisi Osman Varol, vatandaşlarla halay çekip, Diyadin Belediyesi Kadın Çığlığı Erbane Grubu'nun seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılara eşlik etti.

`BALIK GÖLÜ, DOĞA CENNETLERİNDEN BİR TANESİ´

Balık Gölü´nün 2 bin 241 metre rakımla Türkiye´nin en yüksek tatlı su gölü olduğunu belirten Vali Varol, "Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Cirit müsabakaları gerçekleştirildi. Atlı kızaklarla donmuş gölün üzerinde gezinti yaptık. Yine belirli noktalarda bu bölgedeki köylülerimiz bize balık avladılar. Buzun altından nasıl balık avlandığını gördük. Bölgemizde bilinen bir konu ama tabii ki Türkiye genelinde çok fazla bilinmiyor. Bizim bütün isteğimiz bu doğal güzelliklerin tanıtılmasıdır. Ağrı´nın çok büyük potansiyelleri var. Biz bu potansiyelleri hayata geçirmek istiyoruz. İşte Balık Gölü de bu doğa cennetlerinden bir tanesi. Aslında tüm insanlarımızın, Ağrı´nın, çevresinin ve Türkiye´deki tüm insanların beğenisine sunulması gerekiyor. Bu anlamda buna dikkat çekmek için çok güzel bir kış etkinliği gerçekleştirdik. Tabi bu etkinlikler kapsamında profesyonel dalgıçlarımız, bilim adamlarımız gölün orta bölümünde yaklaşık 40 santimetre buzu keserek dalış yaptılar. Vatandaşların katılımı çok iyiydi. Hep birlikte çok eğlendik. Bundan sonra tek gayemiz doğal yapıya zarar vermeden aynı zamanda tesisleşmeyi gerçekleştirerek daha fazla insanlarımızın bu güzelliklerden faydalanmasını sağlamak" diye konuştu.

'TURİZM CENNETİNE ÇEVİRECEĞİZ'

Taşlıçay Belediye Başkanı Taşdemir ise gölde ilk defa kış festivali düzenlediklerini belirterek Balık Gölü´nün tanıtılarak hem yaz hem de kış turizmine kazandırılması için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Başkan Taşdemir, "Biz bugün festivalin ilkini gerçekleştirdik. Balık Gölü, Türkiye´nin en yüksek gölü. Türkiye´de tek çeşit alabalığın yaşadığı harika bir göl. Ama ne yazık ki şu ana kadar yeterince tanıtımı yapılmamış. Ama biz artık Balık Gölü, yaz ve kış etkinlikleri ile tanıtıyoruz. Türkiye´nin turizmine katkı sunacak bir gölümüz. Allah´ın izni ile biz burayı artık bir turizm cennetine çevireceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Taşlıçay Ramazan DEMİR

2022-02-12 22:33:45



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