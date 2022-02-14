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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı

İHA

Ağrı'da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı yapıldı.
Merkez Burçin Uysal Öğretmenevi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu, Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda ilk olarak 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını dileyen Kökrek, katılımcılar ile eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yürütülecek olan proje ve çalışmaları değerlendirdi. Ardından 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi', kütüphanelerde kültürsanat etkinliği, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu', 'Temel Eğitimde 1000 Okul Projesi', 'Temiz Okul Temiz Enerji Projesi', okul yöneticilerine yönelik eğitimler, '3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu', halk eğitim merkezleri, ‘Çevre Dostu Okul Projesi’, taşımalı eğitim, öğrencilere ücretsiz yardımcı kaynaklar dağıtımı ve okul yöneticilerinin hangi eğitimlere ihtiyacı olduğuna yönelik yerelde yapılacak anket çalışma konuları görüşüldü. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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