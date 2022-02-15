“Okuyan Şehir Ağrı” kapsamında program düzenlendi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un katılımıyla, “Okuyan Şehir Ağrı” ve “Anadolu Masalları” projeleri kapsamında gerçekleştirilen bir dizi etkinlikten oluşan program düzenlendi.

İbrahim Çeçen İlkokulunda düzenlenen programa katılarak “Anadolu Masalları” projesi kapsamında anaokulu öğrencilerimize masallar okuyan Vali Dr. Osman Varol, “Okuyan Şehir Ağrı” projesi kapsamında okudukları kitaplardan esinlenerek geri dönüşüm sergisi ve drama gösterileri hazırlayan ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Çocukları kültürel kodlar taşıyan ve hayal güçlerini geliştiren masallarla tanıştırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığımız ve UNESCO ortaklığı ile hayata geçirilen ve kentte 100 masal anlatıcısı öğretmenle yürütülerek 20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde 2 bin 132 öğrencinin masallarla buluşturulduğu “Anadolu Masalları” projesi kapsamında Vali Varol, anasınıfını ziyaret ederek “Altın Balta” masalını okudu.

Ardından çocuklarla masallar üzerine sohbet eden Vali Varol, masalların kuşaktan kuşağa aktarılan miras olduğunu belirterek toplumların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden tasarladıkları masallarla kimlik ve devamlılık duygusu ile kültürel çeşitliliğe katkıda bulunduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.