Ağrı’da terör operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Firari olan bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Patnos’ta da "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan bir diğer kişi ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.