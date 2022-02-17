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Ezel'in okuma hayalini gerçekleştiren formül 

DHA

Ezel'in okuma hayalini gerçekleştiren formül 


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da ailesinin ekonomik sıkıntıları nedeniyle 2021-2022 eğitim öğretim yılında yetenek sınavıyla kazandığı güzel sanatlar lisesine kaydını yaptıramayan Ezel Yıldız (15), İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve öğretmenlerinin çabasıyla yeniden okullu oldu. Mesleki Eğitim Merkezi'nde hem okuyup hem de kuaförlük eğitimi olacak olan Yıldız, eğitimine devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi. 
Fatih Mahallesi'nde yaşayan BirgülMehmet Salih Yıldız çiftinin 4 çocuğundan 2´ncisi olan Ezel Yıldız, 20212022 eğitim öğretim döneminde yetenek sınavına girerek kazandığı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümüne maddi imkansızlık nedeniyle başlayamadı. Ezel'in durumunu haber alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenlerden oluşturduğu heyetle genç kızın ailesini ziyarete gitti. Ezel'in eğitimi için gerekli desteğin verileceğini belirten Kökrek, Birgül-Mehmet Salih Yıldız çiftini ikna etmeyi başardı.
Ardından Ezel Yıldız´ın, Mesleki Eğitim Merkezi'ne kaydı yapıldı. Kökrek'in tablet hediye ettiği Ezel, eğitimine başladı. Kuaförlük eğitimi için öğretmenlerinin önlük giydirdiği Ezel, hem okuyup hem de meslek eğitimi sebebiyle asgari ücretin üçte biri oranında maaş alacak.
'KIZLARIMIZ OTURUP EVLENMEYİ BEKLEMESİNLER, OKUSUNLAR'
Eşi Mehmet Salih Yıldız ile birlikte çocuklarını okutmak için büyük çaba gösterdiklerini ancak ellerinde olmayan nedenlerden dolayı kızlarının okuldan uzak kaldığını söyleyen Birgül Yıldız, "Ezel'in okula gidecek olmasından dolayı çok mutlu ve sevinçliyim. Milli Eğitim Müdürü´müze çok teşekkür ediyorum. Evimize kadar gelip bize destek oldular. Bu fırsatı kızıma tanıdıkları için çok teşekkür ederim. Kızımın okumasını çok istiyordum. Önceden okula gidemediği için çok üzülüyordu. 4 çocuğum var, kızımın okumasını istiyorum. Diğer çocuklarımın da okumasını istiyorum. Ben de buradan bütün kızlarımıza seslenmek istiyorum. Kızlarımız okumalı, kendi ayaklarının üstünde durmalı. Mağdur olmasın, oturup evlenmeyi beklemesinler. Okusunlar, ekonomik bağımsızlıklarını kazansınlar. Erkeklerin eline bakmasınlar" diye konuştu. 
'HEM OKUYUP HEM DE MESLEK SAHİBİ OLACAĞIM İÇİN MUTLUYUM'
Yeniden okula dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan Ezel Yıldız, şunları söyledi:
"Ailemin sıkıntıları sebebiyle okuluma devam edemedim. Sağ olsunlar okul müdürümüz ve öğretmenlerimle birlikte Milli Eğitim Müdürü´müz evimize kadar geldi, benim yeniden okula dönmemi sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bundan sonra hem okuyup hem meslek sahibi olacağım için ayrıca çok mutluyum. Aileme yardımcı da olacağım. Herkese çok teşekkür ederim. Abim okula gidemedi. Diğer kardeşlerim de okula gidiyor ve onlar da okuyacak. Çok mutluyum."
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yaptığı değişiklikle okula gidemeyen öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine alındığını belirten Milli Eğitim Müdürü Kökrek şunları söyledi:
"Ezel kızımız, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıfında 1'inci dönemden geri kalmış bir öğrencimiz. Öğrencimizi tekrardan okula kazandırmak için ailemize geldik. Velilerimizle görüştük, uzun süre devamsızlığı olduğu için sınıfta kalmış oldu. Biz bunu nasıl telafi edebilirizin yoluna baktık. Bu noktada ailemizle birlikte Ezel kızımızı, mesleki eğitime kazandırma ile ilgili bir istişare yaptık. Aile ve kızımız da bu noktada sıcak yaklaştılar. Bunun üzerine kızımızın Mesleki Eğitim Merkezimizde kaydını yaptık. Böylece kızımız hem çalışıp aile ekonomisine katkı sağlayacak hem de okuluna devam edip mezun olacak. Bununla birlikte inşallah Ezel okulu bitirdikten sonra diplomasını alacak. İş yeri açma noktasında ilerde aldığı bu diploma geçerli bir belge. İnşallah bundan sonra kızımızın önünün açık olacağına biz inanıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-02-17 12:16:51

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