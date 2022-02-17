AİÇÜ’lü kayakçılar Türkiye 3’üncüsü oldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Muş’ta düzenlenen “Üniversitelerarası Kayak Kuzey Disiplini Türkiye Şampiyonası’nda, takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle 1516 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Üniversitelerarası Kayak Kuzey Disiplini Türkiye Şampiyonası’na 9 üniversiteden 41 sporcu katıldı. Güzeldağ Kayak Merkezi’nde Klasik ve Serbest Yarışlar kategorisinde gerçekleştirilen şampiyonada, AİÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, takım sıralamasında erkekler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olurken, Muş Alparslan Üniversitesi birinci, Atatürk Üniversitesi ise ikinci oldu.
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