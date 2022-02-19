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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’de Global Women’s Breakfas etkinliği düzenlendi

İHA

AİÇÜ’de Global Women’s Breakfas etkinliği düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) Küresel Kadınlar Kahvaltısı2022 (IUPACGlobal Women’s Breakfast2022) etkinliği gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler “Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü” ile bağlantılı olarak her yıl Şubat ayında gerçekleşen ve bu yılki teması “Bilimde Çeşitliliği Güçlendirmek’’ olan Küresel Kadınlar Kahvaltısı2022 (IUPACGlobal Women’s Breakfast2022) etkinliği, AİÇÜ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Konferans Salonu’nda düzenlendi.
Onursal başkanlığını AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yaptığı etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Şimşek ve Prof. Dr. Faruk Kaya, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arzu Beşikçi ve akademisyenler katıldı.
Etkinliğe online olarak katılan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bilimde cinsiyet eşitliğinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan etkinlikle kadın ve erkeklerden oluşan aktif bir ağın pekişeceğini, bunun da bilimsel çalışmalarda fikir ve stratejilerin etkin bir şekilde paylaşılması için yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte toplulukların oluşumunu kolaylaştıracağını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Gerek ülkemizde gerekse üniversitemizde kadın akademisyen sayılarının hızlı bir artış göstermesi memnun verici düzeydedir. Ayrıca son yıllarda üniversiteli olan gençlerimizin yarıdan fazlasının bayan kardeşlerimizin oluşturmasını da çok önemsediğimi vurgulamak istiyorum” dedi.

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