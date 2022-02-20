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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali’ne hazırlanıyor

İHA

Ağrı ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali’ne hazırlanıyor

Ağrı’da ikincisi düzenlenecek olan Kar Festivali için hazırlıklar sürüyor.
Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İbrahim Çeçen Üniversitesi, IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle 2526 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2. Kar Festivali için hazırlıklar başladı. Ağrı’nın kış turizmi açısından etkili bir şekilde tanıtılmasının amaçlandığı 'Anadolu Masal Kahramanları' temalı festivalde Nuh’un Gemisi, Ağrı Dağı, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca’nın kardan heykelleri yapılacak.
Festivalle ilgili yazılı açıklama yapan AKEV Başkanı Gülşah Sayan, birçok sanatçının da festivale katılacağını belirterek, “Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı, kurulduğu günden bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ağrı ilimizi kış turizm alanında da etkin bir şekilde tanıtmak amacıyla 2526 Şubat tarihleri arasında Ağrı 2. Kar Festivali'nin organizasyonu planlanmıştır. Bu yıl ikincisini gerçekleştirmek istediğimiz festival projemizin ilki 2021 Mart ayı içerisinde yapılmıştır. Etkinliğin sonrasındaki geri dönüşler göstermiştir ki festivalimiz basının büyük ilgisini çekmiş ve pek çok mecrada haberleri yer almış, Ağrı ilinde kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler orada yaşayan halk üzerinde farkındalık oluşturmayı başarmıştır. Çeşitli kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütlerince festivalimizin geleneksel bir hale gelerek, gelecek nesiller üzerinde de farkındalık oluşturulması amacı uyanmıştır. Ağrı 2. Kar Festivali’nin teması 'Anadolu Masal Kahramanları' olarak belirlenmiştir. Festivalde heykeltıraşlar tarafından tasarlanan Nuh’un Gemisi, Ağrı Dağı, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca’nın kardan heykeller sergisinin yanı sıra gençlerin beğenerek takip ettiği Berdan Mardini, Şafak Sezer ve Deniz Toprak’ın konserleri, kayak etkinlikleri, çocukların aileleriyle katılabilecekleri yarışmalar ve daha nice etkinlik iki gün boyunca misafirlerin keyifli vakit geçirmelerine öncülük edecektir” dedi.

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