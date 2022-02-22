Vali Varol, polislerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Dr. Osman Varol Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek çeşitli faaliyetlerde katılımcıların korunması ve toplumsal olaylara müdahale edilmesi amacıyla kentte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından polislerle yemek programında bir araya gelen Vali Varol, çalışmalarında başarılar diledi.
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