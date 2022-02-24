Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yolunda, asfalt yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü. TIR, asfalt yüküyle kullanılamaz hale geldi.
Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yolundaki TIR parkı yakınlarında, dün akşam seyir halindeki asfalt yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği TIR'ın yemek yapılan bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye gelen Doğubayazıt Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. TIR, üzerindeki asfalt yüküyle yanarak kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-02-24 11:12:08
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