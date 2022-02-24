Ağrı’da park halindeki tır alev alev yandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde park halinde bulunan tırda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde İl Özel İdaresi tır parkı yakınlarında park halinde bulunan donmuş asfalt yüklü tırda yangın çıktı. Çevredekilerin alevleri fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alırken, tır kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.