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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da Kar Festivali başladı

İHA

Ağrı’da Kar Festivali başladı

Ağrı’da bu yıl 2.'si düzenlenen Kar Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.
Ağrı’da, bu yıl 2.'si düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Kar Festivali, Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, belediye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle Küpkıran Kayak Merkezi'nde başladı. Coşkuyla başlayan festivalde kayakçılar ellerindeki Türk bayraklarıyla kayak gösterisi yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun telefonla katıldığı program protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu etkinlik Ağrı’nın daha fazla gelişmesine, daha fazla refahına, huzur ve barışına katkı sağlayacaktır. Başta Sayın belediye başkanımız olmak üzere kıymetli valimiz ve diğer arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyorlar. Bir şehre adanmışlığın bütün örneğini ortaya koymaya çalışıyorlar. Burada tekrar söylemek istiyorum, emrinize amadeyim” dedi.
Telefon bağlantısıyla alandakilere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Ağrı artık birilerinin istediği gibi değil, milletimizin ve gençlerimizin istediği gibi sporla, kültürle, sanatla, üretimle ve istihdamla anılıyor. Bizde bu manada gerek bakanlık olarak gerek hükümet olarak Ağrı ve Ağrılılar için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Ağrı özelinde özellikle kış sporlarıyla ilgili çalışmalarımız var. Ağrı'dan yarınların olimpiyat şampiyonlarını yetiştireceğiz. Tabi gençlerimiz bizim gözbebeğimiz, her vilayetimizde olduğu gibi gençlerimiz için Ağrı ve ilçelerinde de tüm imkanların oluşması için gerek gençlik merkezlerimiz, gerek gençlik faaliyetleri ve yurtlarımızla onların emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu festival önemli bir sembol çünkü Ağrı'nın sadece ülkemize değil, bölgeye ve dünyaya verdiği mesaj açısından önemli bir sembol. Sanat, kültür, spor, bilimle yoğrulmuş bir gençliğin sembolüdür" dedi.
Programda konuşan Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı’nın birçok alanda keşfedilmesi gereken potansiyellerinin olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte kar potansiyelinden istifade edebilmiş bir şehir var. 1980’lerde Türkiye’nin birçok şehrinde kayak merkezi yokken burada orta kalitede bir tesis kurulmuş. Türkiye’nin genelinde sayılı kayak tesisi varken bunlar gerçekleştirilmiş. Bizlerde AKEV’in öncülüğünde kamu ve kuruluşlarımızın desteğiyle biz aslında Ağrı’mızın çok iyi bildiği bir şeyi tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise bölgenin terörle değil festival ve etkinliklerle anılacağını belirterek, “Doğu ve Batı’nın kardeşliğini dosta ve düşmana göstermemiz lazım. Ağrılı gençlerin terörle değil kardeşlikle anılması lazım. Birlik ve beraberlik sesleriyle anılması lazım” şeklinde konuştu.
Millet Bahçesinde devam eden festival kapsamında Masal Kahramanları, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi buz heykelleri vatandaşların ziyaretine açıldı. Mehter takımı gösterisinin ardından çeşitli ederlerin olduğu sergileri ziyaret eden protokol üyeleri, Berdan Mardini konserinin yapıldığı alanda vatandaşlarla bir araya geldi. Halayların çekildiği ve türkülerin söylendiği konserde vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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