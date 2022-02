Ağrı 2'nci 'Kar Festivali' başladı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´da bu yıl 2´ncisi düzenlenen Kar Festivali, birbirinden renkli gösteri ve etkinliklere sahne oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu´nun Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın telefonuyla konuşma yaptıkları festivalde sanatçı Berdan Mardini sahne aldı. Festivalde at binen Başkan Savcı Sayan, ekiplerle birlikte cirit oynadı.

Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, belediye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle düzenlenen 2´nci Kar Festivali Küpkıran Kayak Merkezi´nde başladı. Çok sayıda sporcu ve davetlinin katıldığı festival açılış töreninde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan´ın telefonu aracılığıyla bağlanarak konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, festivalin huzur, güvenlik, birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu belirtti. Ağrı´nın daha fazla gelişmeye ve refaha ihtiyacı olduğunu belirten Soylu, "Daha fazla huzura, barışa, daha fazla istihdama ve birbirine olan muhabbetini artırmaya ihtiyacı var. Elbette ki bu etkinlikler büyük bir katkı sağlayacaktır. Buradan tekrar söylemek istiyorum. Emrinize amadeyiz. Keşke bir dirhem katkımız daha olabilse. Bunun mücadelesini hep birlikte verebiliyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Sizin yüzünüz güldükçe çocuklarımız geleceğe umut ve huzurla baktıkça bizde bulunduğumuz yer neresi olursa olsun büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bu açıdan nice kar festivallerine, nice Ağrı Dağı tırmanışlarına diyorum" dedi.

AĞRI´DAN YARINLARIN OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRECEĞİZ

Festivale programındaki değişiklik sebebiyle katılamayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da telefon aracılığıyla konuştu. Kasapoğlu, "Ağrı artık birilerinin istediği gibi değil, milletimizin ve gençlerimizin istediği gibi sporla, kültürle, sanatla, üretimle ve istihdamla anılıyor. Biz de spor şehri, gençlik şehri Ağrı için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Özellikle bu gün kış sporlarıyla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah inanıyorum ki Ağrı´dan yarınların olimpiyat şampiyonlarını yetiştireceğiz. Bu festival gerçekten önemli bir sembol. Çünkü Ağrı´nın sadece ülkemize değil bölgeye, dünyaya vermek istediği mesaj açısından önemli bir sembol. Sanatla, kültürle, bilimle, sporla yoğrulmuş bir gençliğin sembolü. Ağrı´nın bütün talep ve isteklerinin bizim başımızın üzerinde yeri var. Elbette bahsedilen projeler hakkında gerekli çalışmaları yapıp ilimize kazandıracağız inşallah. Ne destek vermemiz gerekiyorsa vereceğiz" diye konuştu.

Ağrı´nın her alanda önemli bir potansiyele sahip bir il olduğunu ifade eden Vali Osman Varol, kentin dünya çapında bilinmesi için gerekeni yapacaklarını söyledi.

`KELEŞ SESLERİ BOMBA SESLERİ DEĞİL, SPOR, KAYAK, FABRİKA SESİ YÜKSELECEKTİR´

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da kentte huzur ve güven ortamının sağlanması ile birlikte yapılacak yatırımlarla kenti kalkındıracaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu kara sadece mahkum olup, bakıp durmayacağız. Geliştireceğiz, güzelleştireceğiz ve ilimizi bütün Türkiye´ye tanıtacağız. Ovit Tüneli´ni, Marmaray´ı yapıp dağları delen devletimiz, buralara yol ve köprü yapar. Ama gönüllere girmek ayrıdır. Bir seferberlik başlatmamız lazım. Doğu ve Batı´nın kardeşliğini dosta, düşmana göstermemiz lazım. Allah´a şükür ki dimdik ayakta duran bir Cumhurbaşkanımız var. Bütün Dünyaya karşı Türkiye´nin çıkarlarını koruyan bir cumhurbaşkanımız var. Bizlerde gençler olarak gurur duyacağız. Ağrı´dan başlayarak çok güzel işleri bütün Türkiye´ye duyuracağız. Biz yatırımlarla inşallah Ağrı´yı kalkındıracağız. Ben her yerde söylüyorum. Terörü ancak Kürtler bitirir. Başka yerden terörün bitmesini beklemeyin. Biz kedimiz bitireceğiz. Ne diyorduk; "Kürt gençleri artık beyaz kefen giyip mezara girmeyecek, Beyaz önlük giyip doktor olacaklar.´ Artık buralarda keleş sesleri bomba sesleri değil, spor sesi, kayak sesi, fabrika sesi yükselecektir."

Festivalin açılış programında ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, AKEV Başkanı Gülşah Sayan ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da birer konuşma yaptı.

SAYAN CİRİT OYNADI

Festival açılış konuşmalarının ardından cirit gösterisi başladı. Erzurum'dan gelen cirit ekibinin etkinliği vatandaşlardan ilgi görürken Belediye Başkanı Savcı Sayan da ata binerek cirit oynadı.

Daha sonra Millet Bahçesi'nde devam eden festivalde, kardan yapılan Ağrı Dağı ile Nuh'un Gemisi maketlerinin yanı sıra masal kahramanları Keloğlan, Hacivat, Karagöz, Nasreddin Hoca'nın heykelinin de yer aldığı 7 kardan heykelin açılışı yapıldı.

Festivalin ilk gününü sanatçı Berdan Mardini konseri ile sona erdi. Millet Bahçesi´ndeki konseri izleyen yüzlerce Ağrılı, sanatçının sevilen türküleri eşliğinde eğlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

