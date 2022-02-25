Başkan Sayan’dan YKS öğrencilerine müjde

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, YKS sınav ücreti konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilere destek vereceklerini açıkladı.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, YKS sınavına girmek isteyen ancak ücret konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Başkan Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Ağrı merkezde oturan YKS sınavına girmek isteyip de sınav giriş ücreti yatırma konusunda sıkıntı çeken kardeşlerimiz lütfen belediyemize müracaat etsinler. Sınav giriş ücretlerini biz yatıracağız.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.