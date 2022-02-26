Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı minibüsün tavanının klima haznesinde 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamada şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği ile minibüste yaptığı aramada, aracın tavanının klima haznesinde 140 paket halinde 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-02-26 20:26:01
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