Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak 26 Şubat 2022 tarihinde Uygulama Noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 140 paket halinde daralı ağırlığı 72 kilo 394 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu soruşturmayla ilgili 2 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklanmıştır" denildi.

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