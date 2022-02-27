AİÇÜ’lü akademisyenlerin yaptığı kardan eserler festivale damga vurdu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) akademisyen ve öğrencileri tarafından Ağrı 2. Kar Festivali kapsamında yapılan kardan Nuh’un Gemisi, Ağrı Dağı, Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi eserler, büyük beğeni topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı Kalkınma EğitimKültür Vakfı ve İbrahim Çeçen (IC) Vakfı işbirliğiyle Küpkıran Kayak Tesislerinde gerçekleştirilen Ağrı 2. Kar Festivali’nin açılış programına, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Küpkıran Kayak Merkezi’nde Milli kayakçıların gösterisi ve protokole Türk Bayrağı takdimi, Kayak ve Slalom Yarışması, ata sporu atlı cirit ve kayak gösterisi sonrası kent merkezindeki Millet Bahçesi karşısında AİÇÜ’lü akademisyen ve öğrencilerinin kar kütlelerini sanat eserine dönüştürdüğü kardan heykeller ziyarete açıldı. AİÇÜ Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Bilal Han’ın koordinatörlüğünde 7 akademisyen, 1 sanatçı ve 6 öğrencinin iki hafta süren çalışmaları sonucu kardan yapılan Nuh’un Gemisi, Büyük Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı, Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Keloğlan ve çoban heykellerini gezen davetliler, eserlere yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.