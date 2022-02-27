AİÇÜ’lü akademisyenlerin yaptığı kardan eserler festivale damga vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’lü akademisyenlerin yaptığı kardan eserler festivale damga vurdu

İHA

AİÇÜ’lü akademisyenlerin yaptığı kardan eserler festivale damga vurdu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) akademisyen ve öğrencileri tarafından Ağrı 2. Kar Festivali kapsamında yapılan kardan Nuh’un Gemisi, Ağrı Dağı, Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi eserler, büyük beğeni topladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı Kalkınma EğitimKültür Vakfı ve İbrahim Çeçen (IC) Vakfı işbirliğiyle Küpkıran Kayak Tesislerinde gerçekleştirilen Ağrı 2. Kar Festivali’nin açılış programına, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.
Küpkıran Kayak Merkezi’nde Milli kayakçıların gösterisi ve protokole Türk Bayrağı takdimi, Kayak ve Slalom Yarışması, ata sporu atlı cirit ve kayak gösterisi sonrası kent merkezindeki Millet Bahçesi karşısında AİÇÜ’lü akademisyen ve öğrencilerinin kar kütlelerini sanat eserine dönüştürdüğü kardan heykeller ziyarete açıldı. AİÇÜ Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Bilal Han’ın koordinatörlüğünde 7 akademisyen, 1 sanatçı ve 6 öğrencinin iki hafta süren çalışmaları sonucu kardan yapılan Nuh’un Gemisi, Büyük Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı, Nasrettin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Keloğlan ve çoban heykellerini gezen davetliler, eserlere yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Mahallede Maç Var' Ağrı’da başladı
YEREL HABERLER 'Mahallede Maç Var' Ağrı’da başladı
Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son ...
Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar ...
Ağrı’daki Kar Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Ağrı’daki Kar Festivali sona erdi
Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi
Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo ...
Ağrı’da yakıt yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Ağrı’da yakıt yüklü tır devrildi
Başkan Sayan’dan YKS öğrencilerine müjde
YEREL HABERLER Başkan Sayan’dan YKS öğrencilerine müjde
Ağrı 2'nci 'Kar Festivali' başladı
YEREL HABERLER Ağrı 2'nci 'Kar Festivali' başladı
Ağrı’da Kar Festivali başladı
YEREL HABERLER Ağrı’da Kar Festivali başladı
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllerini verdi
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, en çok kitap okuyan ...
Koronavirüsten ölen teğmen, Ağrı'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen teğmen, Ağrı'da toprağa verildi
Korona virüsten hayatını kaybeden Ağrılı piyade teğmen gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Korona virüsten hayatını kaybeden Ağrılı piyade ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.