Başkan Sayan’dan Miraç Kandili mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Mübarek üç aylarda Regaib Kandili ile başlayan mukaddes gecelere ulaşma sevincimiz, bugün birçok hikmet, rahmet ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ni idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir. Miraç, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olan Miraç; insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir. Bu düşüncelerle Ağrılı hemşehrilerimizin ve İslâm Âleminin kutlu Miraç Kandilini tebrik ediyor, bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine, milletimizin birlik beraberliğine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.”

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