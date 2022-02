Eski hastane binası okula dönüştürüldü, şehit polisin ismi verildi

Ramazan DEMİR/DİYADİN (Ağrı), (DHA)AĞRI´nın Diyadin ilçesinde eski devlet hastanesi binası 8 derslikli ilkokula dönüştürüldü. 225 öğrencinin eğitim-öğretim göreceği okula 2019 yılında Mardin´in Ömerli ilçesinde şehit olan polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva´nın ismi verildi.

Diyadin ilçesinde bir süredir atıl halde bekleyen eski hastane binası yapılan tadilatla 8 derslikli okula dönüştürüldü. Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle yapılan ve 225 öğrencinin eğitim göreceği ilkokul törenle açıldı. 7 Eylül 2019´de Mardin´in Ömerli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK´nın hain saldırısında şehit olan polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva´nın adı verilen okulun açılışına Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Şehit Polis Tufan Kansuva´nın özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Vali Varol, "Şehitlerimizin isimlerini tüm platformlarda, tüm ortamlarda yaşatmak için büyük bir çaba ve hassasiyetle çalışıyoruz. Yaptığımız kamu yatırımlarında, okullarımızda ve kamu binalarımızda aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatıyoruz. Biliyoruz ki, aziz şehidimizin isminin verildiği bu okula gelen ve her gün bu ismi gören kıymetli evlatlarımız, bu topraklarda verilen mücadeleleri bilerek ecdadından aldığı güç ile bu vatanı her alanda en ileriye götürme gayreti içerisinde olacaktır" dedi.

'BU TOPRAKLAR EMLAKÇIDAN ALINMADI'

Terör örgütlerinin ülkeye çok büyük maddi ve manevi zararlar verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Biz ülke olarak topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu dedelerimizden öğrendik. Dedelerimiz bu topraklarda can verdi. Dolayısıyla bu topraklar, emlakçıdan alınmadı. Bu topraklar, kanla alındı. Kıymetini iyi bilmemiz lazım. İşte bundan dolayıdır ki bu kutsal topraklara göz dikmiş hainler, yıllardır bizim içimize nifak sokarak bu ülkenin çocuklarını dağlarda terör örgütlerine feda ettiler. Devlet ve devlet yetkilileri bu çocuklardan avukat, doktor, öğretmen çıkarmaya çalışırken, 'Kürtler için uğraşıyoruz', 'Kürtleri kurtarmak için çalışıyoruz' diyenlerin Kürt çocuklarını nasıl dağlarda heba ettiğini görüyoruz. 42 yıldır PKK terör örgütü için harcanan para ile her bir Kürt´ün evinin önüne bir fabrika kurulurdu" diye konuştu.

450 BİN LİRALIK ÖDENEKLE HASTANE OKULA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ise şehit polis Tufan Kansuva´nın hem çukur-barikat operasyonlarında hem de 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan için verdiği mücadelenin yakın şahidi olduğunu belirtti. Balcı, şöyle devam etti:

"Şehidimiz benim can dostumdu. Biz dostluğumuzun yanında beraber görev de yaptık. Şükürler olsun ki onun adının yaşatılacağı bir okul yapmak nasip oldu. `Özel harekatçılık gönül işi´ derdi. Mesleğine aşıktı. Ben Cizre´ye geçtikten sonra duydum ki büyük bir patlama olmuş. Hemen aradığımızda Tufan Kansuva, iki arkadaşını tahliye ettikten sonra görevinin başına dönmüş ve `İki tane ufak tefek çizikler dışında bir şeyim yok´ dedi bana. İşte Tufan Kansuva, bu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ´cü derdest eden adamın adı Tufan Kansuva. Görev süresi dolduğu halde görev süresini uzatıp bu uzatma sayesinde şehit oldu. Allah ondan ve tüm şehitlerimizden razı olsun. Bu okul tam bir başarı örneğidir. 450 bin liralık bir ödenekle biz bu eski devlet hastanemizin atıl durumundaki binasını onardık. Şu an tam 225 öğrencimiz, 6 kilometrelik uzaklıktaki okula gitmekten kurtuldu."

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Varol ve beraberindekiler, sınıfları gezdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Diyadin Ramazan DEMİR

