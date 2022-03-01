Yardım eli Ağrı’nın en uzak köyüyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardım eli Ağrı’nın en uzak köyüyle buluştu

İHA

Yardım eli Ağrı’nın en uzak köyüyle buluştu

İstanbul, Safranbolu ve Ankara’da yaşayan hayırsever vatandaşlar, yardım elini Ağrı’nın en uzak köyünde okuyan çocuklara uzattı.
Köy okullarında okuyan çocuklara yardım ve destek vermek için sürekli hayırsever vatandaşlarla iletişime geçen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Mimar olarak çalışan Lütfü Yiğit, bu defa Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve 2 bin 550 rakıma sahip olan Yeltepe köyü ve Alakoçlu köyünde yaşayan öğrenciler için kolları sıvadı. İstanbul’dan giyim malzemeleri, Safranbolu’dan kırtasiye malzemeleri ve Ankara’dan da soru bankaları temin eden Yiğit, hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak için karlı tepeleri aşarak onlara ulaştırdı. Ağrı genelinde toplamda 65 köy okuluna yardım ulaştıran Yiğit’in hedefi ise yıl sonuna kadar bu sayıyı 100’e tamamlamak.

“Çocukların yüzlerinde oluşan mutluluk paha biçilemez”
Çocuklara her zaman yanlarında olduklarını hissettirmeye çalıştıkları söyleyen Lütfü Yiğit, soru bankası, deneme sınavları, bot, mont, spor ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri ile çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmayı başarabildikleri belirterek, “Ağrı’nın en uzak köylerinden bir tanesindeyiz. Ağrı merkeze 60 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 550 rakımıyla Ağrı’nın en yüksek köyü olan Yeltepe köyündeyiz. Buranın ulaşımı gerçekten çok zordu. Yollarımız açıldı bu şekilde geldik. Fakat buraya geldikten sonra çocukların yüzlerinde oluşan mutluluk paha biçilemezdi. Alakoçlu köyünde çocuklara soru bankaları, deneme sınavları gibi kitaplar dağıttık. Buradaki çocukların hayata hazırlanabilmeleri için soru çözmeleri gerekiyor. Bizde devreye girdik onlara çok güzel soru bankaları getirdik. İnşallah güzel yerlere gelirler" dedi.

“Dileğim gerçek oldu”
Kendisine hediye edilen pembe ayakkabının hayalini kurduğu ayakkabı olduğu söyleyen öğrencilerden Dilber Taştan ise, “Çok istemiştim pembe bir ayakkabımın olmasını. Dileğim gerçek oldu. Gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Köyümüz çok uzak bu yüzden hiçbir şey alamıyorum. Bu yüzden bunları aldığım için çok mutlu oldum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski hastane binası okula dönüştürüldü, şehit polisin ismi verildi
YEREL HABERLER Eski hastane binası okula dönüştürüldü, şehit polisin ...
Şehit Tufan Kansuva’nın adı okulda yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Tufan Kansuva’nın adı okulda yaşatılacak
Başkan Sayan’dan Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sayan’dan Miraç Kandili mesajı
AİÇÜ’lü akademisyenlerin yaptığı kardan eserler festivale damga vurdu
YEREL HABERLER AİÇÜ’lü akademisyenlerin yaptığı kardan eserler ...
'Mahallede Maç Var' Ağrı’da başladı
YEREL HABERLER 'Mahallede Maç Var' Ağrı’da başladı
Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son ...
Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.