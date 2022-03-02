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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümrük şehitleri şehadetlerinin ikinci yıldönümünde anıldı

İHA

Gümrük şehitleri şehadetlerinin ikinci yıldönümünde anıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 2 yıl önce Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne ait araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 3 personel, olayın 2’nci yıl dönümünde törenle anıldı.
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafede 2 Mart 2020'de, Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca yönelik roketli saldırıda şehit düşen Mustafa Türk, Özgür Kavastan ve Ramazan Turan’ın vefatlarının 2’nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.
Gürbulak Sınır Kapısı önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Hasan Oktay Duygun, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, “Ülkemiz gibi uzun yıllardır hain terör örgütleri ile amansız bir mücadele sürdüren ülkeler için gümrük kapıları çok daha önemli ve anlamlıdır. Bizler bu kapılarda yaptığımız kontrollerle sınır güvenliğini sağlıyor, terörizmin en önemli finansman kaynaklarından olan uyuşturucu madde kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyeti ile mücadele ediyor, terör örgütlerinin yasadışı yollardan gelir sağlamalarına engel teşkil ediyoruz. Aslında tam da bu nedenle, 7 gün 24 saat bu zorlu coğrafyada dalgalanan şanlı bayrağımızın gölgesinde, onurla ülkelerine hizmet eden gümrük personelimiz, eli kanlı terör örgütünün hedefi oldu. İki yıl önce 2 Mart 2020 günü gerçekleştirilen saldırı, çalışma arkadaşlarımızın hedef alındığı ilk saldırı değildi. Ancak, maalesef bu defa korkunç bir tabloyla karşılaştık. Hazırlanan hain pusuda, işlerine gitmek için yola çıkan personelimizi taşıyan servis araçlarına roket atarlar ve uzun namlulu silahlarla saldırıldı. Terörün kanlı yüzü bir kez daha kendini gösterdi. Bu hain saldırı sonucunda servis aracında bulunan Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan Turan, Ambar Memurumuz Özgür Kavastan ve aracın sürücülüğünü yapan Mustafa Türk kardeşlerimiz şehit düştüler. 47 personelimiz de bu alçakça saldırıda yaralandı. Tek suçu milletine şerefle hizmet etmek olan üç vatan evladını kaybetmenin verdiği acıyı hala yüreklerimizde hissediyoruz. Yaralı gazilerimizin çektiği acıları paylaşıyoruz. Şehit personelimizin aziz hatırası bugün olduğu gibi yarınlarda da belleklerimizin en özel yerinde var olmayı sürdürecek. O günden bugüne, Gürbulak ve diğer gümrük kapılarımızda gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda milyarlarca lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik. Tonlarca uyuşturucunun ülkemize girişine engel olduk. Yasadışı yollardan yurda sokulmak istenen binlerce silah ve mühimmata el koyduk. Yasal ticareti hızlandırarak ve kolaylaştırarak ihracatımızı önemli ölçüde artırdık. Bundan sonra da gece gündüz, vatanımızın her köşesinde onurla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Kıymetli meslektaşlarım, büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki devletimizin tüm kurumlarıyla sergilediği kararlı duruş sayesinde, ülkemize yıllarca ayak bağı olan, kahramanca ve fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi, gümrük çalışanlarımızı, doktorlarımızı, öğretmenlerimizi ve hatta beşikteki bebeklerimizi dahi hedef alan terörizm artık tükenme noktasına gelmiştir" ifadelerine yer verdi.
Düzenlenen anma programına, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, davetliler ve sınır kapısında çalışan personel katıldı.

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