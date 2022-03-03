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Ağrı Valisi Varol'dan Doğubayazıt ilçesine ziyaret

İHA

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt ilçesine ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Varol'dan Doğubayazıt ilçesine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt ilçesine ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Bir dizi program dolayısıyla Doğubayazıt ilçesinde bulunan Vali Dr. Osman Varol, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile birlikte, esnafı ziyaret ederek vatandaşların hoş sohbetleri ve sıcak çaylarına ortak oldu. Büyük Ağrı Caddesinde bir araya geldiği esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Varol, sohbet ettiği vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vali Varol, Doğubayazıt’ta kültürel değerlerin ilmek ilmek işlendiği Ararat Kilim’i ziyaret ederek yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
Ziyaretleri sırasında Vali Varol; Türkiye’nin Çatısı Ağrı Dağı ve meteor çukuru gibi doğal güzellikleri, taşın nakış gibi işlendiği İshak Paşa Sarayı ve Urartu Kalesi gibi tarihi değerleri ile turistlerin uğrak noktası olan Doğubayazıt’taki ziyaretçilerle bir araya geldi. 500 milyon TL’lik yatırımla yeniden inşa edilen ve modern tasarımı ile yeni yüzüne kavuşacak olan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulunan Vali Varol, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alarak personele kolaylıklar diledi.

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