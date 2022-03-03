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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da çığ tatbikatı gerçeği aratmadı

İHA

Ağrı’da çığ tatbikatı gerçeği aratmadı

Ağrı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Kızılay, UMKE, MEB AKUB ve 112 ambulans ekibi bünyesindeki gönüllüler çığ tatbikatı yaptı.

AFAD İl Müdürlüğü görevlileri, Kızılay, UMKE, MEB AKUB ve 112 ambulans ekibi bünyesinde oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekiplerine eğitim verdi. Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarındaki dağlık alanda 60 gönüllüye, üç günlük süre ile verilen uygulamalı eğitimler sonunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 3 kişilik bir grubun üzerine çığ düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne oradan da İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne bildirildi. Ellerinde çubuklarla karlı zeminde arama yapan gönüllüler, yaralıları 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Çığ tatbikatına katılan MEB AKUB gönüllülerinden Yunus Kaya, “36 arkadaşımızla birlikte çığ tatbikatı gerçekleştirdik. Arkamızdaki tepede bu tatbikata katıldık. Gönüllüler 2 gündür yağmur ve çamur demeden bu tatbikatı gerçekleştirdik. Çok zorluydu. Tatbikatın senaryosu bile korkutucuydu.” ifadelerine yer verdi.

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