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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı döneri raflardaki yerini alıyor

İHA

Ağrı'da Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın seçim vaatlerinden biri olan Ağrı dönerinin paketlenip hem ülke geneline hem de yurtdışına satılması projesi hayata geçiyor.

Ağrı döneri raflardaki yerini alıyor

Ağrı’da Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın seçim vaatlerinden biri olan Ağrı dönerinin paketlenip hem ülke geneline hem de yurtdışına satılması projesi hayata geçiyor.
Proje kapsamında başlatılan çalışmalarla birlikte meşhur organik Ağrı dönerinin seri üretimi, Ağrı Et Kombinesi Müdürlüğü tesislerinde başladı. Tamamen Ağrı’nın yüksek yaylalarında elde edilen yemlerle beslenen hayvanların etlerinden üretilecek olan Ağrı döneri ile ilgili Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı ziyaret eden Ağrı Et Balık Kurumu Yılmaz Aslan, Ağrı dönerinin kısa süre sonra mağazalarda satışa sunulacağını söyledi.
Müdür Yılmaz ile birlikte üretilen Ağrı döneri ve manda yoğurdunun tadına bakan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Ürettiğimiz bir ürünü bütün Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Bütün Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Yıllardır bir özlemimizdi. Ağrı döneri hak ettiği yerde değil. Dolayısıyla bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Valimizin, belediyemiz ve et balık kurumumuzun çalışmaları sürüyor. Et balık kurumumuzun öncülüğünde çok şükür bu gün elimizde gördürünüz paketlenmiş şekilde bir Ağrı döneri var. Bu döner Türkiye’nin en meşhur döneridir. İnşallah en kısa zamanda bütün Türkiye’ye bu döneri göndereceğiz. Siparişler geldiği zaman her yere gönderilecektir. Ben bütün Ağrılılar adına başta sayın müdürüme ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir özlemimizdi, bir hayalimizdi. Bu gün bu hayalimiz gerçekleşmiş oluyor. Çok mutluyuz. Ağrı döneri Türkiye’de bir markadır. Marka daha da büyüyecektir. Artık bütün her yerde Ağrı dönerini göreceksiniz. Şu anda da üretilen dönerden ve yanında manda yoğurdundan da tattık. Gerçekten harika bir tadı var. İnşallah bu döner ve yanında manda yoğurdu bütün Türkiye’de yerini alacaktır ve Bütün Türkiye’de marka olacaktır. Herkese şimdiden afiyet olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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