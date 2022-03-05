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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sayan, yardım isteyen ailenin mesajına kayıtsız kalmadı

İHA

Başkan Sayan, yardım isteyen ailenin mesajına kayıtsız kalmadı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisine yardım mesajı atan aile için harekete geçti.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, gece yarısı bir ailenin telefonuna attığı yardım mesajının ardından ekibiyle beraber harekete geçti. Yakacak bir şeyi olmadığını söyleyen aile için kömür, odun ve yardım kolisi alıp ailenin evine giden Başkan Sayan, ailenin evinde yaşadığı su problemini de giderdi.
Yoksul ailelere yardım ulaşabilmesi için bu tür durumların duyurulması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Bu ailelere birilerinin yardım etmesi lazım. İnsanlarımızın mağduriyetini birileri duyarsa yardım ulaşır. Bizde duyduk ve gece yarısı buraya koştuk geldik. Aynı zamanda su ile ilgili bir arıza da varmış bunu da giderdik. Ramazan ayı geliyor. Durumu iyi olan vatandaşlar yoksul ailelerimize yardım etsin” ifadelerine yer verdi.

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