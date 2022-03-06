27 dağcının hedefi, Ağrı Dağı’nın zirvesi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) 2022 yılı faaliyet programı kapsamında “Ağrı Dağı Kış Tırmanışı” için oluşturulan 27 kişilik dağcı grubu, Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışına başladı.

"Ağrı Dağı Kış Tırmanışı" için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3'ü rehber, 3'ü kadın olmak üzere toplam 27 kişiden oluşan dağcı grubu, araçlarla 2 bin 200 rakımlı Çevirme mezrasına geldi. Burada hazırlıklarını tamamlayıp malzemelerini at ve katırlara yükleyen dağcı grubu, 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp alanına ulaşmak için tırmanışa başladı.

TDF 3. kademe antrenörü Şahap Eryılmaz yaptığı açıklamada, farklı illerden gelen dağcılarla tırmanışa başladıklarını belirterek, Ağrı Dağı’nın benzer etkinlik sayısının arttırılarak daha çok tanıtımının yapılması gerektiğini ifade etti.



"Ağrı Dağı, bulunmaz bir dağ"

Hedeflerinin zirveye ulaşmak olduğunu söyleyen Eryılmaz, “Ağrı Dağı Kış Tırmanışı için buradayız. Toplamda 24 sporcu, 3 antrenör olarak tırmanışa başlıyoruz. Ağrı Dağı bizim en yüksek dağımız. Ülkemizin en güzel dağlarından bir tanesi. Kış tırmanışlarının sayısı da sınırlıdır. Böyle bir tırmanışı inşallah başarı ile tamamlayacağız. Ağrı Dağı, bulunmaz bir dağ. Oldukça ilgi görüyor. Çünkü Avrupa’dan gelen sporcu, antrenman tırmanışı için kullanıyor. Bu yönü ile de onlar için bir cazibe merkezi. Bugünkü hedefimiz 3 bin 200 metre kampına ulaşmak. Yarın 4 bin 200 ve bir sonraki günde zirve ile taçlandırmayı düşünüyoruz. Hava koşulları güzel. Kış tırmanışı zor tırmanışlardan bir tanesi. Gerçekten Ağrı, kış tırmanışı için Türkiye'de sayısı sınırlı sporcuların başardığı bir tırmanış olarak geçer. Bizim için önemli olan sağ salim bir şekilde zirveye ulaşmak. Aynı şekilde de dönmek. Temel hedefimiz bu. Ülkemizin en yüksek dağının gerçekten hem yabancılar için hem de kendi vatandaşlarımız için kutsal bir değeri var. Bu değeri yerine getirecek aktivitelerle süslemek gerekiyor. Bunun başında da doğa yürüyüşleri ve dağcılık sporu geliyor. Turizm açısından yurt dışında çok biliniyor Ağrı Dağı. Çünkü 5 bin metre üstü tırmanışlar antrenman tırmanışı olarak kabul ediliyor. Bundan dolayı da rağbet oldukça fazla. Kışın da bu tür aktivitelerin sıklıkla yapılır hale getirilmesi bence çok önemli. Çünkü bunun getirisi çok yüksek olacaktır. Bizler sadece yaz tırmanışları olarak değerlendiriyor olabiliriz ancak turizm açısından yaz ve kış eşdeğerdir. Hatta kış tırmanışı daha caziptir. Buradan ayrıca Ağrı ve Doğubayazıt halkına misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Çok güler yüzlü insanlar” dedi.



"Bugün burada olduğum için gururluyum"

Dağcılardan Hakan Yılmaz da Ağrı Dağı’nın yapılacak çalışmalar ile dağcılık sporu açısından popüler bir alan olabileceğini ifade ederek, “Ankara’dan katılıyorum. Ağrı Dağı yıllardır tırmanışa kapalıydı. Bugün burada olmaktan dolayı gururluyum. İnşallah güzel bir faaliyet olacak. Kış şartları zor ama umarım başarılı olacağız. Daha önce yazın bir kere gelmiştim. Bu ikinci tırmanışım. Ağrı Dağı’na yakın coğrafyalarda benzer İran ve Gürcistan’da tırmanış yaptım. Burası da popüler bir yer olabilir. Bunun için federasyon ve Turizm Bakanlığı’nın gerekli çalışmaları yapması ile burası dağcılık turizmine kazandırılabilir” ifadelerini kullandı

TDF Ağrı İl Temsilcisi Servet Aslan ise, “Bugün geçen yıl tırmanışa açılan Ağrı Dağı Tırmanışının ikincisini yapıyoruz. Bugün Federasyonumuza bağlı 27 dağcı grubumuzu 2 bin 200 metre rakımda tırmanış için hazırladık. Hava şartları güzel. İnşallah zirve yaparlar. Geçen yıl 5 binin üzerinde yerli ve yabancı dağcı Ağrı Dağı’nın zirvesini gördü. Bu yıl inşallah bu sayının iki katı bir dağcı zirve yapacak. Bu da turizm açısından ilimiz ve ülkemize büyük katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

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