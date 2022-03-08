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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın jandarma personeli, kadınları unutmadı

İHA

Ağrı'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Jandarma ekipleri uygulama noktasındaki araçlarda bulunan kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın jandarma personeli, kadınları unutmadı

Ağrı’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Jandarma ekipleri uygulama noktasındaki araçlarda bulunan kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.
Ağrı’nın Hamur ilçesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez ile Hamur İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı kadın personeller, Hamur uygulama noktasında kontrol ettikleri araçların içeresinde bulunan kadınlara karanfil ve çikolata vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Aldıkları hediyeler karşısında mutlu olan kadınlar ise ekiplerin Kadınlar Günü’nü kutlayarak kendilerine teşekkür etti.

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