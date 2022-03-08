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5137 metrede '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlamasına tipi engeli

DHA

5137 metrede '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlamasına tipi engeli


Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)ANKARALI dağcı Nesrin Çamlıdereli'nin (39) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın zirvesinde kutlama hayali, olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleşemedi. Çamlıdereli, tipi nedeniyle 3 bin 800 metredeki kamp çadırına geri dönmek zorunda kaldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun bütün eğitimlerini tamamlayan 5 bin 33 metre yüksekliğindeki Gürcistan Kazbek Dağı ile birlikte 29 dağın zirvesine ulaşmayı başaran Nesrin Çamlıdere, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na kış tırmanışında başarılı olmak için mücadele etti. Daha önce yaz aylarında zirve yaptığı Ağrı Dağı'nda kış tırmanışı için geçtiğimiz ocak ayında yaptığı denemede arkadaşı rahatsızlanınca geri dönen Çamlıdereli, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2022 Ağrı Dağı Kış Tırmanışı'na Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu 2 kadın dağcı ile birlikte katıldı. 5 Mart günü 2 bin 200 metre rakımdaki Çevirme mezrasından zirve yürüyüşüne başlayan Azerbaycanlı dağcı geri dönerken, Nesrin Çamlıdereli ile birlikte Özbekistan uyruklu Svatlana Güler tırmanışa devam etti. 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI
Ağrı Dağı'na kışın tırmanmayı başarmanın yanısıra 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü' zirvede kutlamak isteyen Çamlıdereli, 26 dağcıyla birlikte önce 3 bin 200 metre yükseklikteki kampa ulaştı. Çamlıdereli ve diğer dağcılar, daha sonra 3 bin 800 metredeki kamp alanına çıkarak burada mola verdi. Dağcılar, 8 Mart sabahı zirve yapmak için yeniden yola çıktı. Ağrı Dağı'nda etkili olan tipi ve olumsuz hava şartları Çamlıdereli ve arkadaşlarının zirve yapmasına izin vermedi. 4 bin 300 metreye kadar ulaşan dağcılar, olumsuz hava şartlarının etkisini artırması üzerine geri dönmek zorunda kaldı. 
3 bin 800 metredeki kamp çadırına sığınan Çamlıdereli, "Niyetim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nda kutlayabilmekti. Hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 4 bin 300 metreden dönmek zorunda kaldık, çadırlarımıza sığındık. Dünyaya gelmemin en büyük sebebi olan annem ve hayatıma dokunan tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Servet ARSLAN
2022-03-08 18:43:07

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