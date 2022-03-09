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Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar

DHA

Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar


Servet ARSLANRamazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun 2022 faaliyet programındaki 'Ağrı Dağı Kış Tırmanışı'na katılan dağcılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 bin 300 metreden geri dönüyor. Tırmanışa katılan 3 kadın dağcıdan Nesrin Çamlıdereli ve Özbekistan asıllı Svetlana Güler, havanın beklediklerinden daha kötü olduğunu söyledi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 'Ağrı Dağı Kış Tırmanışı' için farklı kentlerden 3'ü rehber, 3'ü kadın 27 dağcı, Doğubayazıt ilçesinde buluştu. Araçlarıyla 5 Mart'ta 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme mezrasına gelen dağcılar, eşyalarını katır ve atlara yükledikten sonra zirve tırmanışına başladı. İlk gün tırmanışında rahatsızlanan Azerbaycanlı Feride Babayeva, geri dönerken diğer dağcılar ise 3 bin 200 metredeki ilk kamp alanına ulaştı. Burada dinlenen dağcılar, 7 Mart'ta 3 bin 800 metredeki ikinci kamp alına ulaşarak mola verdi. 8 Mart'ta ise 5 bin 137 metre için yola çıkan dağcılar, 4 bin 300 metrede olumsuz hava şartları nedeniyle tırmanışı sürdüremedi. 3 bin 800 metredeki kamp alanına geri dönen dağcılar, olumsuz hava şartları devam edince zirve denemesinden vazgeçerek, inişe başladı. 
Dağcılar, yoğun kar yağışı, fırtına ve tipinin etkili olduğu Ağrı Dağı'ndan inişi sürdürürken, Ankara'dan gelen Nesrin Çamlıdereli ile Özbekistan uyruklu Svetlana Güler, 'En iyi dağcı evine sağ salim dönen dağcıdır' sloganıyla geri döndüklerini söyledi. Çamlıdereli, "'Ağrı Dağı Kış Tırmanışı' için başladığımız yolculuğumuz 4 bin 300 metreden dönmemizle sonuçlandı. Hava koşulları beklediğimizden kötü ve gittikçe kötüleşiyor" dedi. 
Yoğun tipide inişlerini sürdüren dağcılar, 2 bin 800 metredeki kamp alanına ulaşmaya çalışıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-03-09 14:58:12

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