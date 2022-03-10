Ahmed-i Hani Havalimanı, şubat ayında 15 bin 900 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’nın şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre, Ahmedi Hani Havalimanı’nda şubat ayında iç hat yolcu trafiği 15 bin 900 oldu. Ayrıca Şubat ayında, Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 110’a ulaşırken yük kargo, posta, bagaj trafiği ise şubat ayında toplamda 145 ton oldu.
Öte yandan bu yılın ilk 2 ayında da yolcu trafiği 27 bin 524 olurken uçak trafiği 190, yük trafiği de 251 ton olarak gerçekleşti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.