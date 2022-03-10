Ağrı’da bozulan yollar onarılıyor

Ağrı’da çetin geçen kış şartlarının ardından bozulan yollar Ağrı Belediyesi tarafından onarılıyor
Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Ağrı Belediyesi asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar, yağmur ve ağır tonajlı araçlar tarafından zedelenen alanların tamiratlarını aralıksız sürdüren ekipler, oluşan çukurların doldurulması ile araç sürücülerinin zor anlar yaşamasının da önüne geçiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.