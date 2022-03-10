Ağrı’da iki köprü arasına düşen tırın şoförü ölümden döndü

Ağrı’da, Kayseri’den İran’a tıbbi malzeme taşıyan ve iki köprü arasına düşen tırın şoförü kıl payı ölümden kurtuldu.



İl merkezi çevre yolunda, Kayseri’den İran’a tıbbi malzeme taşıyan B.Ç. yönetimindeki 38 GJ 660 plakalı tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda iki köprü arasından aşağı devrildi. Vatandaşların haber verilmesi ile olay yerine gelen polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından tırdan çıkarılan şoför, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kıl payı ölümden kurtulan şoförün durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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