Ağrı'dan proje başarısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında 2021 yılında 6 olan başvuru sayısının 2022 yılında 852 başvuru ile Van Bölgesinde 2’inci, Türkiye’de 6’inci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülmekte olan 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında son 5 yılın en iyi başvurusu gerçekleştirildi.

“Yarışmalara rekor başvuru”

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığındaki ekibin başarılı çalışmaları sonucunda, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında 2021 yılında 6 olan başvuru sayısı 2022 yılında 852 başvuru ile Van Bölgesinde 2’inci, Türkiye’de ise 6’inci sıraya yükseldi. Aynı ekibinin yine özveri ve gayretli çalışmalarında, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında 2021 yılında 29 olan başvuru sayısı 2022 yılında 197 başvuru ile Van Bölgesinde 3’üncü, Türkiye’de ise 31’inci sırada yerini aldı. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı’da lise ve ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmaların gelişimine katkı sağlamak için 2204A/B Araştırma Projeleri Yarışmalarının ve benzer çalışmaların önemine değindi. Kökrek, yarışmalarda emeği geçen başta Ağrı ArGe Birim temsilcisi Zülfinaz Şahin olmak üzere il genelindeki idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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