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AİÇÜ’de “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” paneli

İHA

AİÇÜ’de “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” paneli

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), İstiklâl Marşımız ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un tüm yönleriyle el alındığı “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” paneli gerçekleştirildi.
AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki Selçuklu Salonu’nda gerçekleştirilen panele, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 12. Mknz. Piyade Tugay Komutanı V. Albay Serhat Kasalak, Ağrı Belediye Başkan Vekili Cengiz Kılıç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Demirses, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, il protokolü, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.
“Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” Panelinin açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kalbi vatan sevdası ve istiklal aşkı ile dolu Şair Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı, Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı’nın milletimizin yurt ve bayrak sevgisini, özgür ve bağımsız yaşama tutkusunu, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesini ölümsüzleştiren dizeler olarak tarihe geçtiğini söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Vatan şairi Akif, İstiklal Marşı ile, her köşesi işgal edilmiş bir vatanın, Sünnialevi, TürkKürtArapÇerkez, kadınerkek, gençyaşlı demeden her bireyine topyekûn millet olma şuurunu aşılamış ve ‘Asım’ın Nesli’ olarak isimlendirdiği ümit neslinin mimarı olarak milletimizin yüreğinde ayrı bir yer edinmiştir. Safahât’ta yer alan yedi kitaptan altıncısı olan Asım ile ideal neslin yol işaretlerini çizmiştir. Öncelikle Akif’in idealize ettiği nesli diri tutan imandır. Asım’ın nesli derken iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış; karakterli, ahlaklı, kişilikli; Vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası bunları yüceltmek için tüm imkânları seferber eden, haksızlıklar karşısında susmayan, zalime zulmünü haykıran, özgürlüğüne düşkün, sağlam karakterli bir genç tasviri yapılmaktadır. Bu örnek neslin, dün olduğu gibi bugün de insanlığın önünde bir ümit ışığı olarak durduğunu, Akif’in duruşunun bizlere ve gençliğimize ilham vermeye devam ettiğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
Panelde konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Toplumların tarihlerinde dönüm noktası olan olaylar ve zamanlar, bu zamanların da sembolleşmiş ve olgulara dönüşmüş yönleri vardır. Bizim milletimiz için İstiklal Marşı; uzun ve zorlu geçen bir dönemin, kahramanlık hikayesinin, bağımsızlığa olan inancının ve azmin sembolüdür. Her dinlediğinizde tüyleriniz diken diken eden, sizi o döneme götüren bu eseri ortaya koyan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, eserinde milli geleneğimiz, inancımızın verdiği güç ve değişen dünya gibi önemli noktalara vurgu yapmıştır. Güçlü kalemi ile Ersoy, gelenek ve inançlarımızla yeni dünyaya irfan ve bilgiyle donatılarak uyum sağlamamız gerektiğini bizlere o dönemlerden büyük bir ustalıkla iletiyor” diye konuştu.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Halil Ahmet Kırkkılıç’ın yaptığı panel, AİÇÜ’den Prof. Dr. Mustafa Ağırman ve Dr. Öğr. Üyesi Metin Erkal’ın İstiklâl Marşımız ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yaptıkları sunumlarla devam etti.
Panel, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı hocaları ve öğrencilerinin müzik dinletisi sonrası teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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