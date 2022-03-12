Ağrı’da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü kutlandı

Ağrı’da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi.

Ağrı’da, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla, Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen “Hilal’in Gölgesinde Bir Ömür” adlı gösteri ile İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere Seyit Onbaşı, Şerife Bacı, Kara Fatma, Nene Hatun, Şehit Polis Fethi Sekin, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, Şehit Eren Bülbül, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Şehit Nurcan Karakaya ve Şehit Ömer Halisdemir anıldı.

Program, Protokol konuşmalarının ardından, Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü temalı resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkan V. Cengiz Kılıç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutan V. Albay Metin Günal, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve öğrenciler katıldı

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