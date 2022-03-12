Ağrı'da "İngilizce Münazara" yarışması yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen "İngilizce Münazara" yarışmasına katılan öğrencileri ödüllendirdi.

Merkez Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda düzenlenen münazara yarışmasını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler izledi. Okuldaki İngilizce öğretmenlerinin jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada öğrenciler, 'yüz yüze eğitim' ile 'uzaktan eğitim' konularında İngilizce tartıştı. Yarışma sonunda jüri üyelerinin yaptığı puanlamanın ardından 'Yüz yüze eğitim' konusunu savunan öğrenciler birinci olurken, öğrenciler izleyicilerden tam not aldı.

Münazara yarışması sonunda öğrencileri tebrik ederek, onları ödüllendiren Kökrek, programda emeği geçen okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi.

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