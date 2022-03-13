Yolu kardan kapalı köydeki hasta, paletli ambulansla alındı



Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde gece rahatsızlanan tansiyon hastası Gülnaz Karagöz'e (60), yollar kapalı olduğu için sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı. Paletli ambulansla evinden alınan Karagöz, kara ambulansıyla da hastaneye kaldırıldı.

Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde yaşayan 8 çocuk annesi Gülnaz Karagöz, rahatsızlandı. Yolun kardan kapalı olması sebebiyle Karagöz'ün ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekipleri, ihbar üzerine 00.30 sıralarında biri paletli biri de kara ambulansı olmak üzere 2 araçla yola çıktı. Şiddetli tipi ve kar yağışı nedeni ile ilerlemekte güçlük çeken kara ambulansı, Karlıca köyüne 10 kilometre uzaklıktaki Uğurtaş köyü kavşağına kadar gidebildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yola paletli ambulansla devam eden sağlık ekipleri, 4 saatlik yolculuğun ardından Karlıca köyüne ulaştı. Yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan Gülnaz Karagöz'ü evinden paletli ambulansla alan sağlık ekipleri, kendilerini Uğurtaş köyü kavşağında bekleyen kara ambulansına götürdü. Kara ambulansına alınan Karagöz, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı.

'SABAH AÇILIYOR, AKŞAM KAPANIYOR'

Son günlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle köy yolunun sabah iş makinesiyle açılmasına rağmen akşam kapandığını söyleyen Gülnaz Karagöz'ün eşi Cemal Karagöz, "Eşim hem tansiyon hem de kalp hastası. Akşam saatlerinde durumu kötüleşince yardım istedik. Köyümüze kadar gelerek hastamızı alıp hastaneye götürüyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-03-13 13:00:40



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