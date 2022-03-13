Ağrı’da aç kalan kurt kent merkezine indi

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Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’da aç kalan kurtlar şehir merkezine indi.

Ağrı’da etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan bir kurt, şehir merkezine indi. Evlerin bulunduğu alanda gezinen kurt, vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.

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