Ağrı’da kış manzarası göz kamaştırıyor

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı kent merkezinde ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, doğayla buluşarak fotoğraf çekti.

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