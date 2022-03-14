Ağrı'da Dünya Pi Günü sergisi düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 'Dünya Pi Günü' dolayısıyla Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi gezdi.

Merkez Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmen, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İlk olarak sergiyi gezen ve öğrencilerden Pi çalışmaları hakkında bilgi alan Kökrek, Pi tuvali boyama yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Kökrek, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek, onlarla bir süre sohbet etti. 'Pi Günü' pastası keserek meslektaşlarına ikram eden Kökrek, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesine geçerek İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, düzenlenen etkinliklerin başarılı tamamlanması ve izleyenlerden büyük beğeni toplaması ile programlarda görev alan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Öğretmenlerin yeni gelişmelere açık, sürekli kendisini yenileyen, çağın ihtiyaçlarına cevap veren niteliklere sahip insanlar olduğunu dile getiren Kökrek,"Öğretmen, kendisine emanet edilen nesile, ilmin ışığıyla, maddi ve manevi değerleri kazandıran, sevgi ve şefkatle yol gösterendir, bulunduğu topluma aydınlatandır" dedi.

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