Ağrı’da eğitime kar engeli

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki taşımalı ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, ilimiz genelinde (merkez ve tüm ilçelerimizde) bulunan köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 16 Mart Çarşamba günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. İlimiz genelindeki tüm kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 16 Mart Çarşamba gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır"denildi.

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