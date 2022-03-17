Ağrı'da öğretmenlere yönelik satranç eğitimi kursu açıldı

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ''Temel Eğitimde 10.000 Okul'' projesi kapsamında öğretmenlere yönelik satranç eğitimi kursu açıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ''Temel Eğitimde 10.000 Okul'' projesi kapsamında il genelindeki öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlikler hazırlandı. Proje kapsamında il merkezindeki 7 ilkokulda toplam 175 sınıf öğretmenine hizmetiçi satranç eğitimi kursu açıldı. Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'in öncülüğünde yürütülen Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında eğitim ortamlarını zenginleştirmek, öğretmen ve öğrencilerin sosyal, bilişsel gelişimini destek sağlamak amacı ile merkez ilçede müdürlüğümüze bağlı 7 ilkokulda toplam 175 sınıf öğretmenine 30 saat mahalli hizmetiçi satranç eğitimi kursu açıldı. 5 gün sürecek olan Satranç kursu eğitimi sonunda sertifika almaya hak kazanan sınıf öğretmenlerine satranç sertifikası verilecektir. Sertifika alan öğretmenlerimiz kendi okullarında Satranç eğitimlerini vereceklerdir"dedi.

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