Kardan yolu kapalı mezrada hastalanan Helin bebek, paletli ambulansla alındı



Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Hamur ilçesinde, yoğun kar yağışında yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 2 aylık Helin bebek, paletli ambulansla alınarak, hastaneye götürüldü.

Hamur'a bağlı Beklemez köyünün Kardeşler mezrasında yaşayan Muhsine Oğur'un 2 aylık bebeği Helin, hastalandı. Mezra yolunun yoğun kar yağışında kapanması nedeniyle Oğur, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla harekete geçen ekipler, 1'ii paletli olmak üzere 2 ambulansla yola çıktı. Yolun açık olduğu Karadoğu-Beklemez köyleri yol ayrımına kadar giden ekipler, kalan 10 kilometrelik bölümde de paletli ambulansla ilerledi. Sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaştıkları mezrada bebeğe evinde ilk müdahaleyi yaptı. Bebek ve annesi, daha sonra paletli ambulansa yolda bekletilen kara ambulansına taşındı. Anne ve Helin bebek, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-03-17 11:51:48



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